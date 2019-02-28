Özgür KAYNAR: Dedikodu

BUGÜN NELER OLDU

Seçim klasiklerimizin arasına dedikodular da girdi!Önceleri de vardı amma velakin kara bulutlar gelsin diye kimse el avuç açmıyordu!Şimdi ise sandık ufukta görünür görünmez birileri düğmeye basıyor, felaket senaryolarında sınırları zorluyor!Daha çok ekonomiye dair söylentiler uyduruluyor.Çünkü piyasaları etkileyen parametrelerden biri de moral, geleceği satın almayı sağlayan güven kriteri ekonominin seyrini belirliyor.Önce morallerin, sonrasında da ekonominin bozulması, işlerin kötüye gitmesi hedefleniyor!Yaygın tabirle kriz tetikçiliği yapılarak siyasi rant peşinde koşuluyor!öncesinde yineNisandan itibaren işlerin kötüleşeceği, büyük buhranın kapıda olduğu dilden dile dolaştırılıyor.seçimlerinin ardından'ın savurduğu tehditler üzerine dövizin fırlaması hatırlatılıyor.Milli ekonomimizi kötüleyerek bindiğimiz dalı kesenler şunu iyi bilmeli:Faizler düşürülerek canlandırılmaya çalışılan piyasaların durgunluğa mahkum edilmesi daha doğmamış bebeğe bile kaybettirir!Ekonomiyi siyasi hesaplara alet edenlere ve onların dümen suyunda savrulanlara önemle duyurduktan sonra fıkrayla bitirelim...Orman bir dedikoduyla çalkalanıyormuş...Vergi memurlarının geldiği, ortalığı kasıp kavurdukları kulaktan kulağa yayılmış.Bunu duyan ayı, eşi ve çocuklarıyla kaçmaya başlamış.Tilki neden kaçtıklarını sorunca, heyecandan ve korkudan titreyen sesle cevaplamış ayı:Duymadın mı? Ormana vergi memurları gelmiş!Bende kürk, hanımda kürk, çocuklarda kürk!Bizi görürlerse vay halimize!Bu sözler üzerine tilkinin de kafası karışmış.Gözü kuyruğuna ilişincedemiş ve o da ailesiyle yola koyulmuş.Kaçan tilkiyi gören maymun,demiş.Bu sefer tilki başlatmış anlatmaya:Ormana vergi memurları gelmiş!Benim kuyrukta kürk, hanımın kuyruğunda kürk, çocukların kuyruğunda kürk!Bizi görmemeleri lazım!Ormanı esir alan korku tufanına maymun da kapılmış, canhıraş koşarken birden dank etmiş:Benim popom çıplak, hanımınki çıplak, çocuklarınki çıplak!Biz neden kaçıyoruz ki?..