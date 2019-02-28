Ruslar şifayı Türkiye’de bulacak

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turizmciler, termal tesislerdeki işletme sürelerini 12 aya yaymak için, "şifa" bulma beklentisindeki Rus turisti hedef seçti. Sağlık turizminde Rusya'yı hedef olarak belirleyen turizmciler, bu kapsamda Moskova'dan gelen heyetleri Türkiye'de ağırladı. İçlerinde tur operatörleri, acente sahipleri ve doktorların bulunduğu heyetler Ankara, Denizli, Muğla ve İstanbul'daki tesisleri gezdi. Daha sonra da İzmir'e çıkarma yapan Rus heyet, İzmir'deki termal tesislerde incelemelerde bulundu. TESTUD Başkanı Yavuz Yılık, "Hedefimiz 2019 ve 2020'nin ilk çeyreğinde 100 bin Rus turisti sağlık turizmi kapsamında Türkiye'de ağırlamak" dedi. Rus tur operatörü Galina Tereshchenko ise, "Türkiye'deki termal suyun kalitesi Avrupa'dan çok daha iyi. İlerleyen günlerde ülkemizden Türkiye'ye sağlık turizmi anlamında çok sayıda turistin geleceğini öngörüyoruz" diye konuştu.