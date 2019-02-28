Şengül’den Torbalı teşkilatına destek ziyareti

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül Torbalı'da parti içi bir toplantı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ve partililerin de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Şengül, "Torbalı halkına bu seçimlerin önemini ve Belediye Başkanımız Adnan Yaşar Görmez'in 5 yıldır hükümetimizle beraber ilçede gerçekleştirdiği yatırım ve projeleri anlatacağız. Torbalı'da öndeyiz ama rahatlamak yok, çalışmaya devam" dedi. Son 5 yılda Torbalı'ya birçok hizmet kazandırdıklarının altını çizen Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Adnan Yaşar Görmez, "O yüzden bugün Torbalı'nın en ücra mahallesine kadar başımız dik, yüzümüz ak, alnımız açık bir şekilde gidebiliyoruz. Rabbim bizleri bu kutlu yolda mahcup etmesin" dedi.