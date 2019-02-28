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Trabzonspor teşekkür etti Federasyon PFDK’ya verdi

’deki Trabzon maçında taraftarların rakibi alkışlayarak örnek bir tablo çizmesinin ardından sarı-kırmızılıların PFDK’ya sevk edilmesi camiayı şoke etti

Giriş Tarihi: 28.2.2019
Trabzonspor teşekkür etti Federasyon PFDK’ya verdi
TRABZONSPORLU futbolcular Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'i oyundan çıkarken, maç bitiminde de rakibini alkışlayan Göztepeli taraftarlar oldukça güzel görüntülere imza attı. Maçın ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, sarı-kırmızılı taraftarların bu davranışını överek, "Oynayanlar değil, alkışlayanlar büyük" ifadelerini kullanmıştı. Bordo-mavililerin yıldızı Yusuf Yazıcı da sosyal medya hesabından, "Karadeniz'in bir çocuğu olarak Ege'de gördüğüm nezaket benim için çok özeldi. Alkışları için Göztepe taraftarlarına teşekkürler" paylaşımını yapmıştı. Göztepe'nin bu maçın ardından çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesi camiada şaşkınlıkla karşılandı.
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Trabzonspor teşekkür etti Federasyon PFDK’ya verdi
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