Trabzonspor teşekkür etti Federasyon PFDK’ya verdi

BUGÜN NELER OLDU

TRABZONSPORLU futbolcular Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'i oyundan çıkarken, maç bitiminde de rakibini alkışlayan Göztepeli taraftarlar oldukça güzel görüntülere imza attı. Maçın ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, sarı-kırmızılı taraftarların bu davranışını överek,ifadelerini kullanmıştı. Bordo-mavililerin yıldızı Yusuf Yazıcı da sosyal medya hesabından,paylaşımını yapmıştı. Göztepe'nin bu maçın ardından çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesi camiada şaşkınlıkla karşılandı.