Altay’da değişim zamanı!

SPOR
Toto 1'inci Lig'de pazartesi günü evinde Balıkesirspor Baltok'la karşılaşacak son haftaların formda takımı Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, ilk 11'de 2 zorunlu değişiklik yapacak.
Geçen haftaki Giresunspor deplasmanında kırmızı kart gören Portekizli Tavares'in yokluğunda orta sahada Merter, sarı kart cezalısı Belaruslu Putsila'nın yokluğunda ise sağ kanatta Hüsamettin'in görev alması bekleniyor.
GALIBIYET ÇOK ÖNEMLI
Geçtiğimiz hafta soğuk algınlığı yüzünden forma giyemeyen İbrahim Akın, Balıkesir maçında formasına kavuşmayı bekliyor. Altay Sportif Direktör Özden Töraydın, "Eksiklerimiz var ancak sahaya sonuçta 11 kişi çıkacağız. Kim oynarsa formanın hakkını verecektir. Kritik haftalardan geçiyoruz. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Taraftarımızın desteğiyle, aynı sinerjiyle rakibimizi mağlup ederek 4'te 4 yapmak istiyoruz. Alacağımız galibiyetle alt sıralarla bağımızı tamamen koparmış oluruz"
diye konuştu.