Ayvalık’ta kırmızı mercan projesi tanıtıldı

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Ayvalık'ın su altı zenginliklerinin en önemlilerinden biri olan kırmızı mercanların korunması amacıyla hazırlanan proje, Cunda Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü ve AGRİ- DA Tarım ve Turizm Derneği'nin ortaklaşa yürüteceği, 'Edremit Körfezi Saklı Hazineleri Kırmızı Mercanlar' projesi, Birleşmiş Milletler tarafından da destekleniyor. Toplantıda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, proje sayesinde turizmin yanı sıra su ürünlerinin gelişeceğini ve balıkçılık faaliyetlerinin de artacağını söyledi. Mercan resiflerinin eski canlılığına kavuşturulmasının deniz ekosistemi açısından önemli olduğunu Belirten Başkan Kafaoğlu, "Oluşumu binlerce yıl süren mercanlar bitki gibi görünmekle birlikte aslında omurgasız bir hayvandır. Proje dalış turizminin geliştirilmesine katkı sağlayacak" dedi.