Buzun ‘Efe’si rekor kırdı

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ulgaristan'ın Başkenti Sofya'da düzenlenen'a katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Artistik Buz Pateni sporcuları, pistte gövde gösterisi yaptı. Efe Cetiz, aldığı puanlakırarken, 101 ülkeden kulüplerin yarıştığı turnuvada İzmir ekibi 8. oldu. Basic Novice Boys kategorisinde 7 elementli puan türünde milli takım adına yarışan İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcusu Efe Cetiz, 45.42 puanla Türkiye'de ve dünyada elde edilmiş en yüksek puana ulaştı.İzmirli Masal Oran, Chiks 1. Girls kategorisinde 35.80 puanla ikinci, Derya Taygan ise Cubs 2. Girls kategorisinde 38.01 puanla üçüncü oldu. Sporcuların bu başarısı, 101 ülkenin katıldığı yarışmada İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nü 8. sıraya taşıdı. Aynı zamanda Milli Takım'ı çalıştıran