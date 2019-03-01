Duydukları sese doğru ok attılar

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce başlatılan 'Mutlu Çarşamba' projesi kapsamında 14 gönüllü antrenör ekibi öğrencileri farklı spor branşları ile tanıştırıyor. Bornova Aşık Veysel Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek okulun spor salonunda kurdukları parkurlarda yaklaşık 110 görme engelli öğrenciye özel olarak geliştirdikleri sportif egzersizleri öğreten antrenörler, onların ilk defa okçuluk sporuyla tanışmalarını sağladı. Hedef alanına bir zil yerleştirip zile bağlı ipi uzaktan sallayarak öğrencilerin duyduğu sese ok atmasını sağlayan ve onlara nasıl atış yapabileceklerini öğreten antrenör Eser Çulhaoğlu, görme engelli öğrencilere hayatlarında ilk defa ok atmanın heyecanını yaşattı. Ok atabilmek için sırada heyecanla bekleyen öğrenciler hayatlarında ilk defa okçuluk deneyimini yaşıyor. Okçuluk antrenörü Eser Çulhaoğlu (33), "2 ay boyunca haftada en az 3 okula gittik, okulların yanısıra çocuk esirgeme yurtlarına ve huzur evlerine gittik. 14 antrenörün de okçuluk, judo, voleybol, tenis gibi ayrı branşları var ama sadece kendi branşlarımızı yapmıyoruz. Okçuluğu ilk defa burada denedik. Okçuluk görmeyi gerektiren bir branş, bu yüzden görme engelliler hayatlarında daha önce hiç ok atmadılar. Nasıl yapabiliriz diye konuştuk ve çocuklar zile çok aşina oldukları için hedefin üzerine zil koyup, zile ip bağlayıp oynatarak ses yönüne doğru ok atmalarını planladık. Şu ana kadar dışarıya atan hiç olmadı. Çocuklar da çok mutlu oldular" diye konuştu. İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Proje Koordinasyon ve Yürütme Birimi Şefi Cüneyt Taş ise "Özellikle unutulan kesim dediğimiz engelli kesimimiz sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde değil, yılda toplam 52 günde onları hatırlıyoruz" dedi.