Genç kızdan, otomatik organ bağışı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de yaşayan 20 yaşındaki Dilek Gençyılmaz, doğuştan böbrek küçüklüğü rahatsızlığı sebebiyle haftanın 3 günü 4 saat diyalize giriyor ve 4 yıldır kadavradan organ nakli bekliyor. Ailesinde diyabet olması nedeniyle aile bireylerinden böbrek nakli yapılamayan Gençyılmaz, her an telefonunun çalıp "Uygun böbrek bulundu" haberinin gelmesini bekliyor. Hayata umutla bakan genç kız, kendisi gibi organ nakli bekleyenler için change. org sitesinde 'otomatik organ bağışı imza kampanyası' başlattı. Organ ve Doku Nakli Yasası'nın değişmesi amacıyla açılan kampanyaya göre kişinin kendisi reddetmediği sürece otomatik olarak organ bağışında bulunduğu kabul edilecek, bağış yapmak istemeyenler ise bunu sağlığında ayrıca bildirecek. Öte yandan beyin ölümü gerçekleştikten sonra kişinin yakınlarından onay alınması gerekmeyecek.