Heyelan bölgesinde çalışmalar başladı

BUGÜN NELER OLDU

Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle 27 evin boşaltılmasının ardından bölgede üniversiteden uzmanlar ve AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede incelemelerde bulunan İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Metin Saroğlu, 27 binanın boşaltıldığını ve Dokuz Eylülü Üniversitesi ile birlikte çalışma yapıldığını vurgulayarak, "2 gündür jeofizik bölümünden hocalar ve öğrencilerle birlikte ölçüm yapıyor ve bugün de ölçümler devam ediyor. Ölçümler neticesinde çıkacak sonucu değerlendirip, yapılacak olan ne varsa ona göre yapacağız. Bir taraftan da harita ve jeofizik mühendislerimizle sabit noktalar belirleyerek, ölçüm alarak kaymanın ne kadar olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Ondan sonra diğer işlemlere devam edeceğiz" diye konuştu.Bölgedeki kaymanın gözle görülür şekilde devam ettiğine işaret eden Saroğlu, "Hareketlenme az da olsa devam ediyor. Tabii ki bu gözümüzle gözlemlediğimiz. Şimdi esas bilimsel olarak ne kadar kayma ve hareket olduğunu çalışmalar gösterecek. Bu çalışmalar 5-10 gün içinde tamamlanır, vatandaşımız da rahatlar, biz de önümüzü görmüş oluruz" dedi.