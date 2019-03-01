İzmir’in bal arısı ‘Efe’ tescillendi

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Tarımsal Araştırma Enstitüsünde, 10 yıl süren ıslah çalışmalarıyla üstün özellikler kazandırılarak bal verimi yüzde 35'e kadar artırılan bal arısı "Efe" ismiyle tescillendi. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Hayvancılık Bölümü Başkanı Üzeyir Karaca, yaptığı açıklamada, 2008'de Türkiye'de görülen 5 arı ırkından Ege eko tipinin ıslahına başladıklarını söyledi. İzmir ve çevresinde kolonileri taşınmamış, içine başka arı girmemiş yerlerden seçmeler yaparak 201 koloni oluşturduklarını belirten Karaca, "Bunların arasından en iyilerini seçtik. Bu sayede 20 koloni oluşturduk.2013 yılında üretim izni aldığımız ve yöreye uygun olarak Efe adını verdiğimiz damızlık ana arıları üreticiye sunduk" dedi.Söz konusu arının 2018 yılının Aralık ayında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescillendiğini belirten Üzeyir Karaca, "Efe'nin en büyük özelliği yavru alanının fazla olması. Bunun dışında kışlama yeteneği çok iyi ve bal verimi de bölge arılarına göre yüzde 25-35 daha yüksek. Efe ile üretimde artış beklişoruz" dedi.