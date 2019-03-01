İzmirli gençlere ve engellilere müjde

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Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin eşi Ayşen Zeybekci, Menemen'e bağlı Çukurköy'de ev ziyaretleri yaparak kadınlarla bir araya geldi. Yaptığı ev ziyaretlerinde kendisine en çok iş talebi geldiğini belirten Zeybekci, "Nihat beyin bu konuda gençlere ve ev hanımlarına yönelik istihdam projeleri var. Yeni organize sanayi bölgesi ve meslek edindirme kursları ile İzmir'de işsiz genç kalmayacak" dedi. 250 öğrencisi olan Sabahat Akşiray Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nu da ziyaret eden Zeybekci, Okul Müdürü İlknur Tercan ve öğretmenlerden bilgi aldı. Özel öğrencilerle tek tek ilgilenen, ardından velilerle bir araya gelen Zeybekci, "Engelli öğrencilerimizin istihdam edilmesi önemli bir konudur. Bunun örneğini Denizli'de Nihat bey hayata geçirmiştir. Eğitim sadece okul açmak değildir. Gerekli ihtiyaçlar sağlandığı zaman ortada engel diye bir şey kalmıyor. Önemli olan sorunların üstesinden ele ele gelmektir. Artık çocuklarımız aileleri için engel teşkil etmiyor" diye konuştu.