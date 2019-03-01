Kaf-Kaf’a kötü haber

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Lig'de yükselişe geçen yeşil-kırmızılıların yarın konuk olacağı Ankara ekibi Altındağ Belediyespor'un stat kapasitesi az olduğu için Karşıyakalı taraftarlara 227 kişilik yer ayrıldı.
Lider Kırşehir Belediyespor'u yenerek gözünü üst sıralara diken yeşil-kırmızılı yönetim takıma moral yemeği verdi. Bu sezon maddi sorun yaşamayan futbol takımının, oyuncuları da yönetime, galibiyet sözü verdi. Öte yandan Karşıyaka'da son iki haftadır yedek kulübesinde oturan 19 yaşındaki Doğukan İnci
geçen hafta lider Kırşehir maçındaki performansıyla ilk 11'deki yerini garantiledi. Genç hücum oyuncusu attığı golle galibiyette rol oynadı.