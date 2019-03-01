Kaf-Kaf’a kötü haber

BUGÜN NELER OLDU

Lig'de yükselişe geçen yeşil-kırmızılıların yarın konuk olacağı Ankara ekibi Altındağ Belediyespor'un stat kapasitesi az olduğu içinLider Kırşehir Belediyespor'u yenerek gözünü üst sıralara diken yeşil-kırmızılı yönetim takıma moral yemeği verdi. Bu sezon maddi sorun yaşamayan futbol takımının, oyuncuları da yönetime, galibiyet sözü verdi. Öte yandan Karşıyaka'da son iki haftadır yedek kulübesinde oturangeçen hafta lider Kırşehir maçındaki performansıyla ilk 11'deki yerini garantiledi. Genç hücum oyuncusu attığı golle galibiyette rol oynadı.