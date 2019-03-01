Karşıyaka Halk Eğitim’e döner sermaye desteği

BUGÜN NELER OLDU

Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Çiğli ve Karşıyaka'da Cumhur İttifakı Adayları Op. Dr. Okan Korkmaz ve Ayda Maç ile katıldığı programlarda yerel seçim çalışmalarına destekte bulundu. Karınca modeli ile çalışan kadınların İzmir'de ve Çiğli'de girmediği ev ve çalmadığı kapı olmadığını belirten Bölünmez Çankırı, "Teşkilatımızın omurgasını oluşturan kadınlarımız 31 Mart'ta kazanacağımız zaferin yine en büyük mimarları olacaktır" dedi. Ziyaret ettiği Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ebru Yücel'den kurslar hakkında bilgi alan Bölünmez Çankırı, Yücel'in Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan ürünleri döner sermaye ile satılması yönündeki isteklerini değerlendireceklerini söyledi. Çankırı, gerekli çalışmaların yapılarak kursiyerlerin maddi kazanç elde etmesini sağlayacak olan her türlü sistemin hayata geçirilebileceğini söyledi.