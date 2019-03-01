Kaybettik ama çok şey kazandık!

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iraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde Yeni Malatyaspor'a penaltılarla yenilerek veda eden Göztepe, yeni teknik direktörü Tamer Tuna ile Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi verecek. Rakibi karşısında pozitif bir futbol oynayan sarı-kırmızılılar, 120 dakikayı 1-0 önde kapattığı ve penaltılarla 5-4 elendiği maçın ardından stattan taraftarlarının alkışlarıyla uğurlandı.
JEROME FORMAYI KAPTI
Sarı-kırmızılı takımın başında 9 ay yani 285 gün sonra sahaya çıkan Tamer Tuna da yenilgiye rağmen umutluydu. Göztepe'de Yeni Malatya maçında çift forvet olarak sahaya çıkan golcüler Deniz Kadah ve Ghilas bekleneni veremedi. Sonradan oyuna giren Jerome attığı golle Göztepe'yi penaltılara kadar taşırken formayı da kaptı. Tamer Tuna'nın Jerome'u Konya'ya karşı ilk on birde sahaya süreceği öğrenildi.
Kupada mücadele eden oyuncularının azminden ve mücadele gücünden büyük mutluluk duyduğunu belirten Tuna, "Turu geçemedik ama çok şey kazandık. Artık tamamıyla lige odaklandık. Konyaspor'u Konya'da yenersek sürpriz olmaz" dedi.
SARI KART TEHLIKESI
Göztepe'nin pazar günü ligde deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor'da çok sayıda eksik bulunuyor. Anadolu ekibinde sakatlığı süren Ömer Ali ve Hurtado forma giyemeyecek.
Cezası indirilen Jahovic ise forma şansı verilirse eski takımına karşı oynayacak. Ayrıca tedavileri süren Yatabare, Jonsson ve Diagne'nin durumları ise belirsiz. Kritik haftalara giren Göztepe'de ise Konyaspor maçı öncesi Castro, Tayfur ve Berkan Emir 3'er sarı kartla ceza sınırında yer alıyor.
Bu oyuncular kart görürse Kasımpaşa karşısında takımdaki yerlerini alamayacak.
11 MAÇIN 6'SI EVİNDE
LIGDE
23. haftanın ardından 25 puan ve averajla 15. sırada bulunan Göztepe, küme düşme hattındaki takımlardan Bursaspor'un 1, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 4 ve Akhisarspor'un 7 puan önünde bulunuyor Sarı-kırmızılı ekip, 24. hafta mücadelesinde 3 Mart Pazar günü Atiker Konyaspor'a konuk olacak. Kalan 11 haftada 6 maçını içeride oynayacak Göztepe, Atiker Konyaspor'dan sonra sırasıyla Kasımpaşa, Beşiktaş (D), Akhisarspor, Çaykur Rizespor (D), Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medipol Başakşehir (D), Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor, Bursaspor (D) ve MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.