Kaybettik ama çok şey kazandık!

BUGÜN NELER OLDU

iraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde Yeni Malatyaspor'a penaltılarla yenilerek veda eden Göztepe, yeni teknik direktörü Tamer Tuna ile Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi verecek.Sarı-kırmızılı takımın başında 9 ay yani 285 gün sonra sahaya çıkan Tamer Tuna da yenilgiye rağmen umutluydu. Göztepe'de Yeni Malatya maçında çift forvet olarak sahaya çıkan golcüler Deniz Kadah ve Ghilas bekleneni veremedi.Kupada mücadele eden oyuncularının azminden ve mücadele gücünden büyük mutluluk duyduğunu belirten Tuna, "Turu geçemedik ama çok şey kazandık. Artık tamamıyla lige odaklandık. Konyaspor'u Konya'da yenersek sürpriz olmaz" dedi.Göztepe'nin pazar günü ligde deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor'da çok sayıda eksik bulunuyor. Anadolu ekibinde sakatlığı sürenCezası indirilen Jahovic ise forma şansı verilirse eski takımına karşı oynayacak. Ayrıca tedavileri süren Yatabare, Jonsson ve Diagne'nin durumları ise belirsiz. Kritik haftalara giren Göztepe'de ise Konyaspor maçı öncesiBu oyuncular kart görürse Kasımpaşa karşısında takımdaki yerlerini alamayacak.23. haftanın ardından 25 puan ve averajla 15. sırada bulunan Göztepe, küme düşme hattındaki takımlardan Bursaspor'un 1, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 4 ve Akhisarspor'un 7 puan önünde bulunuyor Sarı-kırmızılı ekip, 24. hafta mücadelesinde 3 Mart Pazar günü Atiker Konyaspor'a konuk olacak. Kalan 11 haftada 6 maçını içeride oynayacak Göztepe, Atiker Konyaspor'dan sonra sırasıyla Kasımpaşa, Beşiktaş (D), Akhisarspor, Çaykur Rizespor (D), Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medipol Başakşehir (D), Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor, Bursaspor (D) ve MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.