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Kemik dokusundan topuk yaptılar

Giriş Tarihi: 1.3.2019
Kemik dokusundan topuk yaptılar
DENIZLI'DE İşitme Engelliler Spor Kulübü'nde profesyonel hentbolcu bir çocuk babası işitme engelli Süleyman Önür, 21 Şubat'ta kullandığı motosiklete otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Önür'ün sağ topuğundan kemiğine kadar deri ve deri altı dokuda büyük hasar meydana geldiği belirlendi. İlk müdahalenin ardından hastanenin plastik cerrahi servisinde tedavisine başlanan Önür'ün, seri ameliyatlar ile topuğundaki yarada bulunan tüm ölü dokular temizlendi. Profesyonel hentbolcu olan Önür'ün sol kürek kemiği yan kısmından damarları ile birlikte alınan cilt dokusu topuk bölgesine aktarıldı. Mikrocerrahi olarak damarların dikilmesi ile hastanın sırtından alınan dokunun beslenmesi sağlandı. Önür'ün tekrar sahalara dönebileceği öğrenildi.
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Kemik dokusundan topuk yaptılar
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