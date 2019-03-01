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Konak Meydanı’nda ‘28 Şubat’ tepkisi

’de AK Parti İl İnsan Hakları Başkanlığı üyeleri, 28 Şubat post modern darbesi ile ilgili basın açıklaması düzenledi

Giriş Tarihi: 1.3.2019
Konak Meydanı’nda ‘28 Şubat’ tepkisi
İZMİR'DE AK Parti İl İnsan Hakları Başkanlığı üyeleri, 1997 yılında yaşanan ve 'Postmodern darbe' olarak nitelendirilen 28 Şubat'ın 22'nci yıl dönümünde, Konak'ta açıklama yaptı. İnsan Hakları Başkanı Gülşen Gezici, o dönemde demokrasi faciasının yaşandığını söyledi. 'Post Modern Darbe'nin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için bir araya geldiklerini belirten Gülşen Gezici, "Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin 1000 yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasp etmeye teşebbüs etmiş ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah'ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir" dedi.
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Konak Meydanı’nda ‘28 Şubat’ tepkisi
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