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Mavi ile dikkat çektiler

Giriş Tarihi: 1.3.2019
Mavi kurdele ile dikkat çektiler
HER yıl şubat ayının sonu, dünyada yaklaşık 350 milyon kişiyi etkileyen, nadir görülen hastalıklara dikkat çekilmesi amacıyla '28 Şubat Dünya Nadir Hastalıklar Günü' olarak kabul ediliyor. İzmir'de nadir hastalıklar ile mücadele eden hasta ve hasta yakınlarının seslerini duyurmayı hedefleyen 100'üncü Yıl İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri, öğretmenlere, okul çalışanlarına ve velilere mavi kurdele taktı. Sınıf öğretmeni Esin Akar, Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 100'üncü Yıl İlkokulu olarak her ay farklı konularda çocukları bilgilendirdiklerini söyledi. Akar, "Proje ile 1 milyon kişiye ulaşıp farkındalık yaratmak hedefleniyor" dedi.
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Mavi kurdele ile dikkat çektiler
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