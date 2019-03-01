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Mektebim naylon poşete karşı

Giriş Tarihi: 1.3.2019
Mektebim naylon poşete karşı
"NAYLON poşete Hayır" kampanyasına öğretmenler ve öğrencilerden tam destek. Öğrencilerin hazirladiklari bez torbaları plastik poşet kullanımının azaltılması ve doğayı koruma bilincinin gelişmesi için görsel sanatlar atölyesinde çeşitli figürler ile boyayarak kampüsün lokasyonunda bulunan Seferihisar ve Güzelbahçe pazar yerlerinde, doğa için el ele diyerek çevre bilincine dikkat çektiler. Güzelbahce Mektebim Okulları kampüs müdürü Ahmet Kaya, "Eko school kapsamında yeşil bayrak almayı hak kazanan Mektebim Güzelbahçe Kampüsü doğayı korumayı bilen bireyler yetiştirmeye devam etmektedir" diye konuştu.
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Mektebim naylon poşete karşı
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