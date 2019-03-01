Menemenspor’dan anlamlı proje

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Menemenspor, sosyal sorumluluk projesine imza attı. Adalet Bakanlığı Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce koruma, destek ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında takip edilen suça sürüklenen çocuklar, geçtiğimiz gün sarı- lacivertli takımla bir araya gelerek sohbet edip antrenman yaptı. Menemenspor Teknik Direktörü Suat Kaya'nın önderliğinde gerçekleşen organizasyona Menemen Gençlik ve Spor Müdürü Özlem Günay Karataş ve Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Uzmanı Mehmet Muhsin Aslan da hazır bulundu.