Pompalı tüfekle araca ateş açtılar

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Karabağlar ilçesinde Serdar Uyanık, 34 KM 838 plakalı otomobiliyle ilerlerken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden saçmalarla Uyanık ağır yaralandı, şüpheliler ise kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzeren bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serdar Uyanık, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Uyanık'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.