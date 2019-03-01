Seferihisar’ı bitirdi gözünü İzmir’e dikti

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Belediye başkanlığı döneminde Seferihisar'da sata sata belediyeye ait arsa bırakmayan CHP'li Tunç Soyer, şimdi de gözünü Büyükşehir Belediyesi'nin fuarcılık şirketi İZFAŞ tarafından işletilen Gaziemir'deki yeni fuar alanına dikti. Önceki gün İzmir Ticaret Odası'nın Meclis Toplantısı'na katılan CHP'li Soyer, Fuar İzmir'i özelleştirebileceklerini söyledi. Konuşmasında Fuar İzmir'de yapılmakta olan fuarlar olduğunu hatırlatan Soyer, "Fuar İzmir'de 1 ay boş geçmemeli. Buna tahammülümüz yok. Fuar İzmir, senenin en az 11 ayı mutlaka yaşamak zorunda. Gerekirse özelleştireceğiz, profesyonellerden hizmet alacağız" dedi.Seferihisar'da 6 yılda rayiç bedeli 500 milyon lirayı bulan 30 belediye gayrimenkulünü 100 milyon liraya satarak eleştirilen CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'in şimdiden Büyükşehir'in mallarına gözüne dikmesine AK Parti cephesinden tepki gecikmedi. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde belediyeye ait çok sayıda değerli arsayı sattığını hatırlattı, "Tunç Soyer Seferihisar'da satacak mal bırakmadı, şimdi de gözünü Büyükşehir'in mallarına dikti" diye konuştu. Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde belediyeye ait çok sayıda arsayı sattığını hatırlatan Şengül, Soyer'in erken havaya girdiğini söyledi. Daha 40 bin nüfuslu Seferihisar'ı yönetemeyen, belediyeyi borç batağına sokan, çalışanların maaşlarını bile ödemeyen Tunç Soyer'in sanki başkan olmuş gibi konuştuğunu belirten Şengül, şöyle konuştu, "Seferihisar'da satacak mal bırakmadı, şimdi de gözünü Büyükşehir'in mallarına dikti. Tunç Soyer iyice havaya girdi, satış planlarına başladı. Soyer'in, İzmir'in geleceğine ilişkin hiçbir hazırlığı yok. Şehrin sorunlarından habersiz. Açıkladığı projelerin içi boş. Biz kendisini Seferihisar'dan zaten çok iyi biliyoruz. İzmir'i aldatmak için her gün boş vaat sıralama yarışına girdi. İzmir halkı Soyer'e kanmaz. Boşuna uğraşıyor."AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ da, CHP'li Soyer'in projelerini eleştirdi. Dağ, "Projelerini 3 etapta açıklayacakmış. Açıkladıklarından birinci cemre olarak bahsetti. Ona baktığımızda somut, elle tutulur, reel herhangi bir projenin olmadığı, İzmir'i tanıyan bilen bir proje durumunun söz konusu olmadığını hep birlikte görüyoruz" dedi. Aziz Kocaoğlu ile Soyer'in çatıştığını ifade eden Dağ, şöyle konuştu; "Hepimiz İzmir'de yaşıyoruz. Körfez kokuyor mu, kokmuyor mu? Aziz Bey 'kokmuyor' diyor, CHP'nin adayı Soyer ise 'kokuyor' diyor. Aday olduğundan bu yana Kocaoğlu'na hiç teşekkür ettiğini görmedik. Bazen diyorum ki biz bu kadar Aziz Kocaoğlu'nu eleştirmedik. CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İzmir'de refah seviyesi arasındaki farkın azaltılacağından bahsetti. Açıkçası kendisine tavsiyemiz öncelikle kendi refah seviyesiyle, son 10 yılda özellikle artan refah seviyesiyle diğer vatandaşlarımızın refah seviyesini bir eşitlemesi."