Zehirli makarna hayvanları öldürdü

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Urla ilçesi Atatürk Mahallesi'nde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, içine zehir koydukları makarnayı sokağa bıraktı. Makarnayı yiyen bir martı ve 3 köpek telef oldu, 2 köpek ise hayvanseverlerin veterinere götürmesi sayesinde kurtarıldı. Urla Hayvan Hakları Hareketi Platformu Yöneticisi Ender Ülger, makarna içerisine fare zehri konulduğunu düşündüklerini belirterek, duruma tepki gösterdi. Sokak köpeklerinin makarnayı yedikten sonra öldüklerini belirten Ülger, "Burada 4 yıldır aynı sorun ile uğraşıyoruz. Yapan kişiyi biliyoruz, ama elimizde kanıt olmadığı için ayrıca kanunların yetersizliğinden dolayı yaptığımız şikayetlerden sonuç alamıyoruz" dedi. Urla'da nefes alan her canlının kendileri için çok değerli olduğunu kaydeden Ender Ülger, "Kanunlar yetersiz. Hayvanlara karşı işlenen suçlar Türk Ceza Kanunu kapsamına alınmalı ve ağır cezalar verilmeli. Yoksa bu işin önüne geçemeyeceğiz. İnsanların sağlığını da ciddi anlamda tehdit ediyor bu davranışlar. Bu psikolojisi bozuk insanlar, katiller yüzünden burada bir insan da ölebilir. Burada bir çocuk da o makarnaya dokunabilir ve hayatını kaybedebilirdi" diye konuştu.