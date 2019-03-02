Abalı Denizli Urfa’da Elazığ’ın konuğu

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde şampiyonluk mücadelesi verdiği Osmanlıspor'a 2-0 yenilerek liderlik koltuğunu rakibine kaptıran Denizlispor, bugün ateş hattından kurtulmak isteyen Tetiş Yapı Elazığspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı'nın yıkılması nedeniyle Şanlıurfa GAP Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Mücadelede Zorbay Küçük düdük çalacak. Yeşil - siyahlılarda kart cezalısı orta saha Recep Niyaz müsabakada forma giyemeyecek, cezası sona eren stoper Abdulkerim ise teknik direktör Yücel İldiz'in görev vermesi durumunda sahadaki yerini alabilecek. Sıralamada 47 puanla 2. basamakta yer alan Denizlispor'un deneyimli çalıştırıcısı Yücel İldiz, "Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz" dedi.