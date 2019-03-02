Akhisar kupaya koşuyor

ZIRAAT Türkiye Kupası'nı geçtiğimiz sezon tarihinde ilk kez kazanan Akhisarspor, yeni bir zafer için emin adımlarla ilerliyor. Çeyrek finalde Kasımpaşa'yı 3-1 ve 2-1'lik skorlarla yenerek adını yarı finale yazdıran Akigolar,
bu turda Fenerbahçe ve Trabzonspor'u kupanın dışına atan Ümraniye ile eşleşti. Türkiye Kupası'nı art arda ikinci kez alıp yeni bir tarih yazmak isteyen Akhisarspor, Ümraniyespor'la ilk karşılaşmasını 2, 3 veya 4 Nisan, rövanşı 23, 24 veya 25 Nisan'da oynayacak.
MANU KART CEZALISI
Kasımpaşa galibiyetiyle büyük moral bulan Akhisarspor'da golcü Elvis Manu'nun kırmızı kart görmesi ise teknik ekibin canını sıktı. Hollandalı forvet, pazartesi akşamı iç sahada oynanacak Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.
Teknik direktör Cem Kavçak, "Artık ligde çıkışa geçmek istiyoruz. Kupa moraliyle evimizde Alanyaspor karşısında da galibiyet bekliyoruz"
ifadelerini kullandı.