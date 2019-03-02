Akhisar kupaya koşuyor

BUGÜN NELER OLDU

ZIRAAT Türkiye Kupası'nı geçtiğimiz sezon tarihinde ilk kez kazanan Akhisarspor, yeni bir zafer için emin adımlarla ilerliyor.bu turda Fenerbahçe ve Trabzonspor'u kupanın dışına atan Ümraniye ile eşleşti. Türkiye Kupası'nı art arda ikinci kez alıp yeni bir tarih yazmak isteyen Akhisarspor, Ümraniyespor'la ilk karşılaşmasını 2, 3 veya 4 Nisan, rövanşı 23, 24 veya 25 Nisan'da oynayacak.Kasımpaşa galibiyetiyle büyük moral bulan Akhisarspor'da golcü Elvis Manu'nun kırmızı kart görmesi ise teknik ekibin canını sıktı.Teknik direktör Cem Kavçak,ifadelerini kullandı.