Bakan Pakdemirli kadınlarla pişi yaptı

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı kırsal mahallelerden biri olan Kavacık'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Kadınlarla birlikte pişi yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, burada vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra mahallenin meydanında bulunan kahvehanede vatandaşlara seslenen Bakan Bekir Pakdemirli, köylerdeki üretimin önemine dikkat çekti. Kırsal kesimin kalkındırılması gerektiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, köylerin boş kalması halinde, buzdolaplarının da boş kalacağını ifade etti. Pakdemirli, "Önümüzdeki 20-25 yıl içerisinde tüm Türkiye'de yüzde 50 daha fazla gıdaya ihtiyaç olacak. Bunu da üretecek olan sizlersiniz. Tarım sektörü günlük siyasete alet edilen bir sektör. Herkesin ağzında leblebi gibi çiğnediği bir sektör. Ama tarım, savunmadan daha önemli. Günlük siyasete alet edilmemeli. Eksik taraflarımız var ama genel çerçeve olarak Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci" dedi.AK Parti iktidarı olarak koalisyonların olmadığı sistemi getirdiklerin altını çizen Pakdemirli, "24 Haziran'da bir destek verdiniz, şimdi bu desteğin gerisinde bir destek verirseniz, muhalefet gelecek AK Parti'nin başında boza pişirecek. Diyecek ki, 'Hadi seçime gidelim, seçime gidelim, seçime gidelim.' Türkiye'nin artık seçime gitmeye ihtiyacı yok. Seçim demek, beklentileri ertelemek demek. Sizin bize verdiğiniz 2023 yılına kadarki krediyi kullanacağız" diye konuştu. Pakdemirli, Cumhur İttifakı'na ve Karabağlar adayı Bilal Doğan'a destek istedi. İzmir'in hizmet yoksunu bir kent olduğunu söyleyen Bakan Bekir Pakdemirli, "İzmir'i yeniden iş ve aş bulunabilecek bir kent haline getirmek zorundayız. Bakan olmama rağmen bu işler bitince 'Nereye dönerim' diye düşündüğümde, bir taraftan da 3 evladım var. Onları da düşünerek 'Acaba İzmir'de iş bulabilecekler mi' diye bir kaygım var. Herkesin iş ve aş kaygısı var. İzmir bunu hak etmiyor, İzmir daha güzelini hak ediyor. Karabağlar şehirleşme açısından çok kötü bir durumda. Buranın elden geçmesi gerekiyor. İktidar ile yerel yönetimlerin el ele hareket etmesi gerekiyor" dedi.