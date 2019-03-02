Çocuklar pompalı tüfekle yaralandı

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR'IN Karşıyaka ilçesine bağlı Örnekköy'de geçtiğimiz gece Taner D, oğulları 10 yaşındaki Ali D. ve 12 yaşındaki Resul D. ile 35 UME 07 plakalı otomobilinde oturduğu sırada, ateş açıldı. Baba ve 2 oğlu, plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobille gelen kimliği belirlenemeyen kişilerce pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu iki kardeş vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralanırken, şüpheli veya şüpheliler kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Ali D. ve Resul D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Baba Taner D., ilk ifadesinde, kendilerine ateş eden kişilerin daha önceden aralarında husumet bulunan A.O.K. (40), H.K. (35), S.K. (16) ve H.K. (20) olduğunu ileri sürdü. Polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.