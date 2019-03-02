Eroğlu: Konak’ta huzuru artıracağız

BUGÜN NELER OLDU

SEÇIM çalışmalarını mahalle mahalle sürdüren AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu, Gültepe Saygı ve Huzur Mahallelerinde esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla buluştu. Gittiği her yerde coşkuyla karşılanan Eroğlu, kadın ve gençlerden yoğun destek görüyor. AK Parti'nin Gönül Belediyeciliği'yle Konak'ın çok şeyler kazanacağını söyleyen Eroğlu, "Gültepe ve mahalleleri, insan gücüyle, ilçemize yaptığı katkılarla hizmetlerin en güzellerine layıktır. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu önemi arttıracağız. Kuracağımız merkezlerle hizmet merkezlerimizden biri de Gültepemiz olacaktır. Gençler, kadınlar, çocuklar ve hizmet bekleyen herkes Konak'ta yaşamanın farkını görecek. Huzurlu yaşam Konak'a bizimle birlikte geliyor" dedi.