Hayri Dev’in adı bu merkezde yaşayacak

BUGÜN NELER OLDU

DENIZLI Büyükşehir Belediyesinin bir süre önce yapımını tamamlayarak Çameli ilçesinde hayata geçirdiği Hayri Dev Kültür Merkezi için açılış töreni düzenlendi. UNESCO tarafından Yaşayan İnsan Hazinesi seçilen 3 telli cura ustası Hayri Dev'in adı verilen tesisin açılış törenine, Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, merhum Hayri Dev'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çameli Belediye Başkanı Arslan, "Hayri Dev amcamız keşke bugünü görseydi" dedi. Başkan Zolan ise, katılımları için herkese teşekkür etti, "Çameli ilçemiz inşallah Denizlimizde kültürün ve turizmin başkenti olacak" diye konuştu.