İl Milli Eğitim’den o okula inceleme

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki özel bir anaokulunda görevli öğretmenin, çocukları yaramazlık yaptıkları gerekçesiyle karanlık odaya kapatarak cezalandırdığı iddiası kamuoyunda geniş yankı buldu. Harekete geçen İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, söz konusu özel anaokuluyla ilgili inceleme başlattı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğretmen Tuğçe Kormaz'ın arkadaşlarıyla şakalaşan 4 yaşındaki B.A.'yı kucağına alıp karanlık odaya kapattığını iddia eden ve bunları kamerayla kayda aldığını belirten veliden, söz konusu görüntüleri istedi. Konuya hassasiyetle yaklaşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Velilerin şikayeti üzerine Milli Eğitim Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.Olayla ilgili açıklama yapan öğretmen Tuğçe Korkmaz, bir öğrencinin doğum günü partisinde bir arkadaşıyla tartışan B.A.'yı, yaklaşık 5-10 dakika boyunca başka öğretmen ve öğrencilerin de bulunduğu aydınlık bir sakinleşmesi için yolladığını söyledi. Korkmaz, sakinleşmesinin ardından B.A.'nın doğum günü partisi yapılan alana geri geldiğini belirtti. Daha önce buna benzer hiçbir olay yaşamadıklarını belirten okulun sahibi Eylem Kaya ise okulun içerisini kameralara göstererek hiçbir odanın 'karanlık' olmadığını belirtti. Videonun yarıda kesilerek servis edildiğini belirten Kaya, "Doğum günü partisi olan çocuğun annesi çektiği videoyu B.A.'nın annesine yolluyor. O veli keşke o videonun devamını da yayınlasaydı. O zaman çocuğun doğum gününe devam ettiği anlaşılırdı. Zaten videoda kapının kilitlenmesi, çocuğun tek başına olması söz konusu değil. Biz çocuğu odaya tek başına 45 dakika kilitlediysek o 45 dakika boyunca o veli neden çocuğu almaya gelmemiş?" dedi. Kaya, videoyu çekip B.A.'nın annesiyle paylaşan doğum günü çocuğunun annesi ve B.A.'nın annesi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.