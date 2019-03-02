“Kılıçdaroğlu İzmir’ın ilçelerini sayamaz”

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ESKİ Orman ve Su İşleri Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Denizli AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin İzmir için bir şans olduğunu söyledi. İzmir'in bazı ilçelerini köye benzeten Eroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir dönem İzmir milletvekilliği yaptığını ifade etti, "Ben kısa bir dönem İzmir milletvekilliği yaptım, bütün her yeri karış karış gezdim. Kemal Kılıçdaroğlu da İzmir milletvekiliydi, ilçeleri say desen sayamaz" dedi. Denizli'nin kendisinde farklı bir yeri olduğunu belirten Eroğlu, "Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni Türkiye'de örnek bir belediye olarak gösteriyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ilk seçildiği dönemden beri bilirim, o kadar çalışkan ki, biz bir şey yapmadık, yapılan bu eserler kendisine ait. Biz her zaman desteğe hazırız. Denizli'yi uçuracağız, kesinlikle buna kararlıyız" diye konuştu.