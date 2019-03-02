Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Sakın kart görmeyın

Sakın kart görmeyın

Altay’da Ferhat, Gençer, Özgür ve Kappel Balıkesir maçında görürse cezalı duruma düşecek

Giriş Tarihi: 2.3.2019
Sakın kart görmeyın
SPOR Toto 1. Lig'de pazartesi günü evinde Balıkesikspor Baltok'u yenerek 4'te 4 yapmak isteyen Altay'da teknik heyet, sarı kart sınırında yer alan 4 futbolcuya dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Geçen haftaki Giresunspor maçı sonrası Portekizli orta saha oyuncusu Tavares'in kırmızı, Belaruslu orta saha oyuncusu Putsila'nın sarı kart cezalısı durumuna düştüğü siyahbeyazlılarda ön libero Ferhat, stoper Gençer, sol bek Özgür ve Hollandalı sağ kanat Kappel sarı kart sınırında yer alıyor. Bu haftaki Balıkesirspor maçında kart görmeleri halinde G.Birliği deplasmanında forma giyemeyecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sakın kart görmeyın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN