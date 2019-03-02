Sakın kart görmeyın

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig'de pazartesi günü evinde Balıkesikspor Baltok'u yenerek 4'te 4 yapmak isteyen Altay'da teknik heyet, sarı kart sınırında yer alan 4 futbolcuya dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Geçen haftaki Giresunspor maçı sonrası Portekizli orta saha oyuncusu Tavares'in kırmızı, Belaruslu orta saha oyuncusu Putsila'nın sarı kart cezalısı durumuna düştüğü siyahbeyazlılarda ön libero Ferhat, stoper Gençer, sol bek Özgür ve Hollandalı sağ kanat Kappel sarı kart sınırında yer alıyor. Bu haftaki Balıkesirspor maçında kart görmeleri halinde G.Birliği deplasmanında forma giyemeyecek.