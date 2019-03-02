Topladıkları atıkları satarak ihtıyaç sahıplerıne ulaştılar

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BAYRAKLI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı 'Sorunlarımızdan Sorumluyuz Projesi' kapsamında Bayraklı Osman Faruk Verimer İlkokulu atıkları değerlendirme esas aldıkları çalışmalarıyla destek verdi. Proje kapsamında okul öğretmenlerinden Nurşen Arslan'ın koordinatörlüğünde yapılan çalışmalara öğrencilerin yanı sıra veliler ile diğer öğretmenler de gönüllü olarak katıldı. Proje kapsamında, 2 aylık sürede 203 kilogram atık yağ, 210 kilogram atık pil, toplam 403 kilogram da mavi kapak ve plastik ile 2 ton da atık kağıt toplandı.Okul Müdürü Ahmet Bektaş'ın da desteğiyle toplanan atıklar satılarak, geri dönüşüme gönderildi. Satıştan elde edilen gelirin bir bölümü okul ihtiyaçlarına ayrılırken, diğer bölümü de Bayraklı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile iş birliği yapılarak maddi zorluk içinde olduğu tespit edilen aileler için gıda maddeleri temininde kullanıldı. Muhtaç ailelere, birer aylık ihtiyaçlarını karşılayacak gıda ürünleri velilerin ördüğü el emeği filelere konularak teslim edildi.