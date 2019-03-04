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100. yaş gününü hastanede kutladı

Giriş Tarihi: 4.3.2019
100. yaş gününü hastanede kutladı
İzmir'de Buca Seyfi Demirsoy Hastanesinde görevli sağlık çalışanları, 100 yaşına giren Hakime Bıçakçı için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Önemli bir rahatsızlık geçirmeyen Bıçakçı, ilk kez 3 yıl önce ayaklarında başlayan ağrılar nedeniyle gelini Nuriye Bıçakçı tarafından Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine götürüldü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Sibel Fatma Karaoğlu tarafından muayene edilen Bıçakçı'ya yaşa bağlı olarak kemik erimesi teşhisi kondu. Hastane çalışanları, kontrole gelen Bıçakçı için hastane odasını süsledi. Hakime nine için üzerinde "100" yazan bir pasta yaptırdı. Bıçakçı, doğum günü pastasını İzmir Sağlık Müdürü Bediha Salnur, Başhekim Esra Duğral ve doktoru ile birlikte kesti.
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100. yaş gününü hastanede kutladı
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