Altınordu son dakıkada yıkıldı

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Spor Toto 1. Lig'de Altınordu, uzatmada yediği golle Hatay ile 2-2 berabere kalarak play-off yarışında hüsrana uğradı. Maça hızlı başlayan İzmir ekibiAtışı kullanan Serdar, ilk vuruşunda golü yapamasa daİlk yarı bu skorla biterken ikinci devre Hatay, 58'de Gökhan ile skoru dengeledi. Şoku atlatan Altınordu, 70'te Sefa'yla golü bularak takımını üstünlüğe taşıdı: 2-1. Maç bitecek derken bordo-beyazlılar,Bu sonuçla Altınordu puanını 39'a yükseltti.