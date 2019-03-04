Altınordu son dakıkada yıkıldı

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu, uzatmada yediği golle Hatay ile 2-2 berabere kalarak play-off yarışında hüsrana uğradı. Maça hızlı başlayan İzmir ekibi 4. dakikada penaltı kazandı.
Atışı kullanan Serdar, ilk vuruşunda golü yapamasa da dönen topu tamamladı ve takımını öne geçirdi: 1-0.
İlk yarı bu skorla biterken ikinci devre Hatay, 58'de Gökhan ile skoru dengeledi. Şoku atlatan Altınordu, 70'te Sefa'yla golü bularak takımını üstünlüğe taşıdı: 2-1. Maç bitecek derken bordo-beyazlılar, Selim'in 90+3'teki vuruşuyla skoru tayin etti: 2-2.
Bu sonuçla Altınordu puanını 39'a yükseltti.