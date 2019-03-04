Bakan’dan genç seçmene sürpriz

BUGÜN NELER OLDU

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Balıkesir'de programlarının ardından Karesi'de 18 yaşına giren Berke Ülker'e doğum günü sürprizi yaptı. Yolunu değiştirerek Ülker ailesinin evine konuk olan Bakan Pekcan, Berke'nin doğum gününü kutladı. Bakan Pekcan'ı karşısında gören Berke, şaşkınlığını gizleyemedi. Bakan Pekcan, genç seçmeni hem yeni girdiği hem de ilk kez oy kullanacağı için tebrik etti. Bakan Pekcan ve Berke Ülker, yaş günü pastasını birlikte kesti. Aileyle bir süre sohbet eden Pekcan'a, AK Parti Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam eşlik etti. Bakan Pekcan, aile üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdikten evden ayrıldı.Ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Berke Ülker, "Hiç beklemiyorduk, gerçekten mutlu oldum, hem pasta da getirdiler, doğum günü kutladılar, 18 yaşına girdim. Seçimlerde ilk kez oy vereceğim. Bakanımızın gelişiyle oy kullanmanın ne kadar önemli olduğunu anladım" dedi. Anne Hüsne Ülker ile baba Mustafa Ülker ise, "Biz aile arasında kutlayacaktık, bizim için sürpriz oldu. Bu seçim memleketimiz için. Özgür iradeleriyle, kendi gelecekleri için hangisi hayırlıysa çok iyi düşünüp oy kullanmalarını tavsiye ederim" diye konuştuTicaretBakanı Ruhsar Pekcan, Balıkesir Sanayi Odası'nda iş adamlarıyla buluştu. Bakan Pekcan, Türkiye'nin 10 yıllık hedefinin yüksek gelir seviyesindeki ülkeler ligine girmek olduğunu ifade etti. Pekcan, bu hedefe ulaşmanın yolunun daha fazla ihracat ve katma değeri yüksek ürünler pazarlamaktan geçtiğini belirtti.