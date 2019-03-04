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Çeşme’de 44 kaçak göçmen yakalandı

Giriş Tarihi: 4.3.2019
Çeşme’de 44 kaçak göçmen yakalandı
Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, mültecilerin denize açıldığı yönünde gelen ihbar üzerine Süngükaya mevkisinin kuzeyine hareket etti. Ekipler, burada lastik botla ilerleyen bir grup kaçak olduğunu belirledi. Botu durduran ekipler, 22'si Afganistan, 17'si Irak, 5'i Suriye uyruklu toplam 44 kaçağı yakaladı. 12'si çocuk, 5'i kadın olan kaçaklar Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Kaçaklar, kimlik tespitlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
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Çeşme’de 44 kaçak göçmen yakalandı
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