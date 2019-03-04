BUGÜN NELER OLDU

Yaklaşan 31 Mart'taki yerel seçimler öncesi ilçe ziyaretlerine devam eden AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Buca, Karabağlar ve Konak'ta teşkilatla buluştu. Her ilçenin sorunlarını analiz ederek, çok özel projeler hazırladıklarını söyleyen Başkan Şengül, partililerden bunları vatandaşlara anlatmalarını istedi. Başkan Şengül, "Biz, seçimden sonra belediye başkanımızı CHP gibi tek başına bırakmayız. Her şeyimizle sonuna kadar arkasında dururuz, vaatlerinin de takipçisi oluruz. Verdiği sözü yerine getirip getirmediğine bakarız. Hiçbir vatandaşımızın hayal kırıklığına uğramasına izin vermeyiz" dedi. İlçe turu sırasında partililerle bol bol sohbet eden Başkan Şengül, teşkilatın sıkıntılarını aktarması ve sorularını da rahatlıkla yöneltebilmesi için 'WhatsApp grubu' kurulmasını istedi.