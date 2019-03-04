Gelecek sezon da Süper Lig’de olacağız

BUGÜN NELER OLDU

Göztepe'nin hocası Tamer Tuna maç sonu yaptığı konuşmada hakemin hatalı bir ofsayt kararı verdiğini belirterek, "Pas bağlantılarıyla hızlı hücum ve dikine oyunla oynama isteğimiz vardı. Bunu ikinci yarı yapabildik.Ama maçı kazanabileceğimiz bir pozisyondu. Konyaspor'u mücadelesi ve coşkusundan dolayı tebrik ediyorum. Ama biz gelecek sezon da Süper Lig'i yaşatmaya devam eden bir Göztepe olacağız" dedi.