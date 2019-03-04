Gelecek sezon da Süper Lig’de olacağız

Göztepe'nin hocası Tamer Tuna maç sonu yaptığı konuşmada hakemin hatalı bir ofsayt kararı verdiğini belirterek, "Son dakikaya kadar iki takımın da kazanabileceği, penaltıyı kurtarmasak mağlup olabileceğimiz bir maçtı.
Pas bağlantılarıyla hızlı hücum ve dikine oyunla oynama isteğimiz vardı. Bunu ikinci yarı yapabildik. Maalesef hakemin ofsayt kararı var. Varsa da 20-30 santimden fazlası değildir.
Ama maçı kazanabileceğimiz bir pozisyondu. Konyaspor'u mücadelesi ve coşkusundan dolayı tebrik ediyorum. Ama biz gelecek sezon da Süper Lig'i yaşatmaya devam eden bir Göztepe olacağız" dedi.