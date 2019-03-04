Göztepe’nin nefesi yetmedi

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe, deplasmanda Atikerİkinci yarıda bulduğu fırsatları değerlendiremeyen Göztepe85. dakikada yine Yasin aldığı pasla hareketlenirken hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Sosyal medyadan Göztepeli taraftarlar bu pozisyonun ofsayt olmadığı yönünde eleştirilerde bulundu. 90. dakikada Kadu'nun, eski Göztepeli Jahovic'e yaptığı müdahale sonrası Jahovic uzun süre yerde kalıncaKadu da ikinci sarı karttan kırmızıyı gördü. Göztepe kalecisi Beto penaltıyı kurtararak takımına 1 puanı getirdi.4 puan toplayabildi. Tamer Tuna Göztepe'deki ikinci döneminin ilk lig maçında galip gelemezken, İzmir ekibi puanını 26'ya çıkardı.Atiker Konyaspor Süper Lig tarihi boyunca sadece iki takımı yenemedi. Göztepe yeşil-beyazlılara karşı kaybetmezken diğer takım da yine bir İzmir ekibi Bucaspor oldu.