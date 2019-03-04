Göztepe’nin nefesi yetmedi

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe, deplasmanda Atiker Konyaspor'la karşılaştı. Küme düşme hattından çıkmak isteyen sarı-kırmızılılar, 18. dakikada Filipovic'in attığı golle 1-0 geriye düştü.
İkinci yarıda bulduğu fırsatları değerlendiremeyen Göztepe Yasin Öztekin ile beraberliği yakaladı.
85. dakikada yine Yasin aldığı pasla hareketlenirken hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Sosyal medyadan Göztepeli taraftarlar bu pozisyonun ofsayt olmadığı yönünde eleştirilerde bulundu. 90. dakikada Kadu'nun, eski Göztepeli Jahovic'e yaptığı müdahale sonrası Jahovic uzun süre yerde kalınca hakem VAR'a giderek penaltı verdi.
Kadu da ikinci sarı karttan kırmızıyı gördü. Göztepe kalecisi Beto penaltıyı kurtararak takımına 1 puanı getirdi. Göz-Göz ligin ikinci yarısında çıktığı 7 karşılaşmada sadece 1 kez kazanırken, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlikle
4 puan toplayabildi. Tamer Tuna Göztepe'deki ikinci döneminin ilk lig maçında galip gelemezken, İzmir ekibi puanını 26'ya çıkardı.
KONYASPOR'A TERS GELİYOR
Atiker Konyaspor Süper Lig tarihi boyunca sadece iki takımı yenemedi. Göztepe yeşil-beyazlılara karşı kaybetmezken diğer takım da yine bir İzmir ekibi Bucaspor oldu.