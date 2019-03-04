Kemalpaşa’da TOKİ hayali gerçek oluyor

BUGÜN NELER OLDU

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, TOKİ'nin ilçede yapımı devam eden 2 bin 500 konutluk projenin ilk etabı için müjdeyi verdi. Uğurlu, 679 konut ve 22 iş yeri için yarından ibaren müracaat almaya başlayacaklarını açıkladı. Başkan Uğurlu, müracaatların 29 Mart 2019 tarihinde de sona ereceğini vurguladı. Başkan Uğurlu, "679 Konut, 22 işyeri, 16 derslikli ilkokul, 16 derslikli ortaokul, cami ile altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Bizim ve Kemalpaşalı hemşerilerimizin hayallerinden biri olan TOKİ konutları için 5 Mart salı gününden itibaren belediyemizde oluşturduğumuz TOKİ Başvuru ofisinden hem vatandaşlarımız bilgilendirilecek hem de müracaatlar alınacak" diye konuştu.TOKİ projesinin toplamda 2 bin 500 konuttan oluştuğunu belirten Başkan Uğurlu, "Ancak, TOKİ projeyi etap etap yaparak hayata geçirecek. Bu kapsamda projenin ilk etabı olan 679 konut, altyapı ve çevre düzenleme işi en kısa sürede tamamlanıp hemşerilerimizin hizmetine sunulacak. Tabi bundan önce müracaatlar alınacak. Konutların satış fiyatları ve sözleşme imzalama işlemlerine ilişkin detaylar ileri bir tarihte belirlenecek ve ilan edilecek. Konut satın almak için başvuruda bulunanların Kemalpaşa ilçe sınırları içerisinde son 1 yıldır ikamet ediyor olması veya ilçemiz nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir. Kemalpaşa Belediyesi olarak açmış olduğumuz TOKİ Başvuru Ofisi'nden vatandaşlarımız daha detaylı bilgi alabilirler" diye konuştu.