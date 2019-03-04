Kemeraltı’nın bozuk yolları burun kırdı

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TarihiKemeraltı Çarşısı sokaklarındaki bozuk ve çukurlu yollar, burada alışveriş yapan vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Son olarak Kemeraltı Çarşısı, Şadırvanaltı Camisi yakınındaki 910 Sokak'ta yaşlı bir kadın, taş döşeli yolda yürürken ayağı takılınca düştü. Kadının burnunun kırıldığı olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla birçok kişi yolların durumuna tepki gösterdi. Olay sonrası yaşlı kadına yardım ettikten sonra belediyeyi arayarak sorunu bildiren esnaf, bir an önce yolların onarılmasını talep etti. Yollar düzelmezse daha ciddi sıkıntıların oluşabileceğini belirten Kemeraltı Çarşısı esnafından Ayhan Işık, "Belediyeye sesleniyorum, çarşıda yürüyen kadınlar yolunu değiştiriyor. Burada bir kadın düşerek burnunu kırdı. Belediyemize hiç yakışmıyor. CHP'li bir birey olarak söylüyorum, bizzat ilgilenilmesi gerekiyor. Kemeraltı Çarşısı'nda genel olarak böyle ufak tefek arızalar var ve onarımında çok gecikmeler oluyor. Ben vatandaş olarak elime taş ve harç alıp yolları onarmayı bile düşünüyorum, sinirleniyorum" dedi. Olaya tanıklık eden esnaf Bahattin Aktaş ise, "Hanımefendinin ayağı taşa takılınca 1-2 metre ileri doğru düştü ve yüzünü yere vurdu. Gerçekten çok üzüldük" dedi.