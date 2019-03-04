Ortak miting 17 mart’ta Gündoğdu’da

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31Mart seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı'nın ilk ortak mitingi belli oldu. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci, katıldığı televizyon programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 17 Mart'ta ilk ortak mitingi yapacaklarını söyledi. Nihat Zeybekci, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve 'Cumhur İttifakı' ortağımız olan Sayın Devlet Bahçeli, 17 Mart'ta İzmir'de ortak bir miting yapacaklar. İlk defa iki liderin birlikte konuşacağı bir miting olacak" diye konuştu. Hazırlanan taslak programa göre, ilk ortak miting 17 Mart Pazar günü alsancak Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek. Programda herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Devlet Bahçeli, burada seçmenlere seslenecek. Mitinge oldukça yüksek seviyede katılım bekleniyor.