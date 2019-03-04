BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Seferihisar ve Selçuk Şirince'de esnafı ziyaret ederek dertlerini, beklentilerini dinledi, vatandaşlarla sohbet etti. Seferihisar'da yanına gelen bir kişinin, "Bugüne kadar AK Parti'ye oy vermedim, artık bundan sonra yanınızdayım üzerimize düşen neyse yapmaya hazırım" demesi üzerine Zeybekci, "Şimdiye kadar kimseye oyunuzu şöyle yapın böyle yapın demedim, oyunuzu ilçenize, İzmir'e, kendinize aklınıza verin diyorum" karşılığını verdi. Sanayi sitesinde dolaştığı esnaf, ilçeye hizmet gelmemesinden şikayet etti. Çözüm için aday olduğunu belirten Zeybekci, "Seferihisar'ın dertleri bitecek. Projelerimin arasında balıkçı limanlarının yer alıyor bunlardan biri de Seferihisar'da yer alıyor" dedi. Ardından Selçuk'a giden Zeybekci, mandalina ve şeftali ağaçlarını budayan çiftçilerin yanına giderek sohbet etti. 1 Nisan'dan itibaren belediye bünyesinde kurulacak şirket ile çitçiye destek olacaklarını belirten Zeybekci, "Ürünleri toparlayacak, Türkiye pazarına sürecek. İhtiyaç duyulan her şeyi toptan peşin alacak, çiftçiye vadeli satacak. Biz verdiği sözleri unutanlardan değiliz. Bu ülkede, İzmir'de siyaseten bu sokaklarda başı dik, anlı açık yürüyecek biri varsa Cumhur İttifakı'dır" diye konuştu.