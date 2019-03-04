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Turizmciler Almanya’ya çıkarma yapacak

Giriş Tarihi: 4.3.2019
Turizmciler Almanya’ya çıkarma yapacak
İzmir'deki turizmciler, Internationele Tourismus- Börse (ITB) Berlin Fuarı'nda kenti tanıtmaya hazırlanıyor. Dünyanın prestijli turizm fuarları arasında gösterilen ITB Berlin, 6 Mart'ta 53. kez kapılarını açacak. Fuarda İZKA, İzmir'in tanıtımı yapılacak. Deniz turizminin vurgulanacağı stantta Valilik, Bergama Belediyesi, İZTO, İMEAK DTO İzmir Şubesi, TÜRSAB Ege Bölge Başkanlığı, ETİK ve ÇEŞ- TOB temsilcileri kentin turizm açısından avantajlarını anlatacak. İMEAK DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, "Tanıtım çalışmalarımız sonucu Türkiye'nin 2019'da 50 milyon turist hedefine ulaşacağına inanıyoruz" diye konuştu.
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Turizmciler Almanya’ya çıkarma yapacak
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