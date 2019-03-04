Turizmciler Almanya’ya çıkarma yapacak

İzmir'deki
turizmciler, Internationele
Tourismus-
Börse (ITB) Berlin
Fuarı'nda kenti
tanıtmaya
hazırlanıyor.
Dünyanın
prestijli
turizm
fuarları
arasında
gösterilen
ITB Berlin, 6
Mart'ta 53. kez kapılarını
açacak. Fuarda
İZKA, İzmir'in tanıtımı
yapılacak. Deniz
turizminin vurgulanacağı
stantta Valilik,
Bergama Belediyesi,
İZTO, İMEAK DTO İzmir Şubesi, TÜRSAB Ege Bölge Başkanlığı, ETİK ve ÇEŞ- TOB temsilcileri kentin turizm açısından avantajlarını anlatacak. İMEAK DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, "Tanıtım çalışmalarımız sonucu Türkiye'nin 2019'da 50 milyon turist hedefine ulaşacağına inanıyoruz" diye konuştu.