Turizmciler Almanya’ya çıkarma yapacak

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İzmir'dekiturizmciler, InternationeleTourismus-Börse (ITB) BerlinFuarı'nda kentitanıtmayahazırlanıyor.DünyanınprestijliturizmfuarlarıarasındagösterilenITB Berlin, 6Mart'ta 53. kez kapılarınıaçacak. FuardaİZKA, İzmir'in tanıtımıyapılacak. Denizturizminin vurgulanacağıstantta Valilik,Bergama Belediyesi,İZTO, İMEAK DTO İzmir Şubesi, TÜRSAB Ege Bölge Başkanlığı, ETİK ve ÇEŞ- TOB temsilcileri kentin turizm açısından avantajlarını anlatacak. İMEAK DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, "Tanıtım çalışmalarımız sonucu Türkiye'nin 2019'da 50 milyon turist hedefine ulaşacağına inanıyoruz" diye konuştu.