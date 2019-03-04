Ultraslan, okula kütüphane yaptırdı

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Denizli'deGalatasaray taraftar gurubu UltrAslan'ın Buldan İlçe Temsilciliği, yaklaşık 100 öğrencinin eğitim gördüğü Özer Vural İlkokulu'na eğitim desteği yapmaya karar verdi. Okulda öğrencilerin kullanabileceği bir kütüphanenin bulunmadığını öğrenen grup üyeleri, kendi aralarında para topladı. Toplanan yaklaşık 15 bin lirayla bilgisayarlar, kitaplar, masa, sandalye, raflar ve öğrencilerin ihtiyaç duyduğu çeşitli materyaller temin edildi. Grup üyelerinin de desteğiyle, okulda kullanılmayan bir sınıf boyandı. Toplanan parayla alınan eşyalar yerleştirilerek, kütüphaneye son şekli verildi. Tamamlanan kütüphanenin açılışı düzenlenen törenle yapıldı. UltrAslan Buldan İlçe Temsilcisi Yüksel Tosun, "Gülalan Mahallesi'ndeki Özer Vural İlkokulu'nda bir kütüphane eksikliği olduğunu öğrendik ve bu okula bir kütüphane yaptırmak istedik. Okul yönetimiyle görüştük. Bize boş olan bir sınıf tahsis ettiler. Taraftar grubuna üye arkadaşlarımızın yoğun çabası sonucu kütüphaneyi oluşturduk. Kütüphane içerisinde çocuklar için bir etkinlik alanı da yaptık. Köy okullarında çocukların herhangi bir eksiklik duymasını istemiyoruz" dedi.