Abalı Denizli farklı lider!

S
por Toto 1. Lig'de deplasmanda düşme hattındaki Elazığspor'u 2-1 yenerek 1 hafta aradan sonra yeniden liderlik koltuğunu geri alan Denizlispor, şampiyonluk yolundaki rakipleri Osmanlıspor ve Gençlerbirliği'nin puan kaybetmesiyle çifte sevinç yaşadı. Puanını 50'ye çıkaran yeşil-siyahlılar, Afjet Afyonspor'la berabere kalan Gençlerbirliği ile arasındaki puan farkını 2'ye, evinde Gazişehir Gaziantep'e 1-0 yenilen Osmanlıspor'la ise yeniden 3'e çıkardı.
Ege ekibinin hem ilk sıraya yükselmesi hem de rakipleriyle puan farkını açması camiayı oldukça mutlu etti.
10 TANE FİNAL MAÇI KALDI
Teknik direktör Yücel İldiz, çok kârlı bir haftayı geride bıraktıklarını belirterek, "Osmanlıspor'a 2-0 yenilerek büyük bir trajedi yaşamıştık. Bunu atlattık. Artık 10 final haftamız kaldı"
dedi. Bu hafta Ümraniyespor'la karşılaşacaklarını hatırlatan İldiz, "Liderliği tekrar almak güzel ama konumumuzu korumak zorundayız. Kehinde de bu hafta 2 gol atarak babasının vefatından dolayı yaşadığı travmayı atlattı"
diye konuştu. Başkan Ali Çetin ise hak ettikleri yere geldiklerini vurgulayarak, "Bu yolun sonu inşallah şampiyonluk olacak"
ifadelerini kullandı.