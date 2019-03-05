Abalı Denizli farklı lider!

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'de deplasmanda düşme hattındaki Elazığspor'u 2-1 yenerek 1 hafta aradan sonra yeniden liderlik koltuğunu geri alan Denizlispor, şampiyonluk yolundaki rakipleri Osmanlıspor ve Gençlerbirliği'nin puan kaybetmesiyle çifte sevinç yaşadı.Ege ekibinin hem ilk sıraya yükselmesi hem de rakipleriyle puan farkını açması camiayı oldukça mutlu etti.Teknik direktör Yücel İldiz, çok kârlı bir haftayı geride bıraktıklarını belirterek,dedi. Bu hafta Ümraniyespor'la karşılaşacaklarını hatırlatan İldiz,diye konuştu. Başkan Ali Çetin ise hak ettikleri yere geldiklerini vurgulayarak,ifadelerini kullandı.