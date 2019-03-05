Arıtmasız denize deşarj olmayacak

BUGÜN NELER OLDU

Cumhur İttifakı'nın AK Partili İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB), Alaçatı Turizm Derneği, ilçedeki diğer sivil toplum kuruluşları (STK) ve muhtarlarla bir araya geldi. Turizm yarımadasının diğer bölgeleri Urla ve Mordoğan'da foseptim sorununu olduğnuu belirten Zeybekci, "Şehrin merkezinde Üçkuyular'da kanalizasyon denize akıyor. Pınarbaşı Nakliyeciler Sitesi'nin arka kısmında dereyi görünce, 'ya bu rezillik olmamalı ya da belediye başkanı olmamalı' dedim. Bunların bir mazereti yok. Bunun bir açıklaması, kabulü yok. Çeşme'de, bu muhteşem ortamda otelciler diyor ki kanalizasyon denize akıyor. Bundan daha kötü ne olabilir? Bu şehrin sahibi varsa o görüntü orada olmaz. Nasıl oluyor da böyle bir akıl tutulmasıyla, dünyanın en önemli turizm alanlarında altyapıya ilgili yoksunluklara duyarsız kalıyoruz. Hannibal Barca'nın bir sözü var, 'Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız, ya da o yoldan çekileceğiz. Yapamazsak biz o makamları işgal etmeyiz. Seçimden sonra bu sorunu bu yıl köküyle temizlemezsek, biz de o koltukta oturmayız" dedi.İzmir'in yarı nüfusuna sahip Antalya'nın geçtiğimiz yıl 19 milyon turist ağırladığının altını çizen Zeybekci, "İzmir'e ise 1 milyon turist geldi. Turizm yarımadası dediğimiz bu coğrafya Anadolu'nun en muhteşem iklimine sahip. Efes'i, Agora'sı, Kadifekale'si, Meryemana'sı, Şirince'si, Bozdağ'ı, Gölcük'ü, Bergama'sı, Ödemiş'i, Tire'siyle muhteşem arkeolojik alanları, muhteşem denizi, rüzgarı, sağlıklı termal suları var. Bir turisti buraya getirdiğinizde bir ay boyunca kendinden geçirircesine cennette yaşatırsınız" diye konuştu. Turizm yarımadasına geriatri merkezi kuracaklarını belirten Zeybekci, "Çeşme'deki Ekrem Pakdemirli Havalimanı'yla ilgili çalışma devam ediyor. İzmir platformuyla turizm bölgeleri belirleyerek master planı hazırlayacağız, imar planlarına işleyip yatırım alanlarının önünü açacağız" dedi.