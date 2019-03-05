“Bayraklı’ya bahar değil yaz gelecek”

BUGÜN NELER OLDU

Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve Cumhur İttifakı Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan, ilçedeki esnaf ve dernekler ile bir araya geldi. Giresun Görele ve Çanakçı Sosyal ve Yardımlaşma Derneği'nde kemençe ile karşılanan Aslan ve Dağ, 31 Mart seçimleri için destek istedi. Dağ, "Bize 31 Mart'ta bir şans verin. Bu şansla beraber neler yapabileceğimizi gösterelim" dedi. Bayraklı'nın hizmete susadığını ifade eden Aslan ise, "Vatandaşlarımız hizmet alamadığı için daha iyi daha güzel bir İzmir ve Bayraklı için değişim ve gelişim istiyor. Yaşlılar, gençler ve çocukların daha iyi yaşaması için hizmete talibiz. Böyle güzel bir rüzgarı yakalamışken, bunu bırakmayarak işi sıkı tutarak hep birlikte rehavete düşmeden çalışmaya devam etmeliyiz. Birileri Bayraklı'ya bahar gelecek diyor. Belediye 20 senedir sizin elinizde. 20 yıldır baharı getiremeyenler şimdi 'baharı getireceğiz' diyor. Biz size bahar getirmeyeceğiz. Biz size yazı getireceğiz" diye konuştu.