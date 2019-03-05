CHP’li Soyer’den giderayak 3 satış

BUGÜN NELER OLDU

Seferihisar'da bu güne kadar rayiç bedeli 500 milyon lirayı bulan belediyeye ait 30 gayrimenkulü, değerinin beşte biri fiyatına, 100 milyona satan CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, yerel seçimlere 25 gün kala 3 gayrimenkulü daha satışa çıkardı. Seferihisar Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan ihale ilanında Sığacık Mahallesinde, Teos Otel yakınında yer alan biri turizm, diğeri sağlık tesisi imarlı 3 arsanın 6 ve 13 Mart tarihlerinde belediye encümeni aracılığı ile satılacağı duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde İZTO Meclis Toplantısında yaptığı konuşmada seçilmesi durumunda Gaziemir'deki yeni fuar alanını özelleştirebileceklerini açıklayan Soyer'in seçime sayılı gün kala daha önce satışa çıkardığı gayrimenkullere yenilerini eklemesi dikkat çekti. CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, seçime 25 gün kala mülkiyeti Seferihisar Belediyesi'ne ait 3 gayrimenkulü daha satma kararı aldı. Geride kalan 6 yıllık süreçte mülkiyeti Seferihisar Belediyesi'ne ait, rayiç bedeli 500 milyon lirayı bulan 30 gayrimenkulü, piyasa değerinin çok çok altına, 100 milyon liraya satan Soyer'in tekrar satış kararı alması, tepkileri de beraberinde getirdi.Seferihisar Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan satış ilanına göre satışa çıkarılan birinci arsa Seferihisar İlçesi Sığacık Mahallesinde bulunuyor. Teos Otelin yakınında yer alan ve 1914,82 m2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmaz, 3. Derece arkeolojik sit alanında bulunuyor. 13 Mart Çarşamba günü satışı gerçekleştirilecek olan arsa, imar planlarında sağlık tesisi olarak işli bulunuyor. Arsa, 1 milyon 376 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarılıyor. İkinci arsa, yine Sığacık Mahallesi'nde, 1254 ada 2 parselde yer alıyor. 283 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarılan 472.49 metrekare yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmaz, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yer alıyor. İmar planlarında 'Turizm Tesis Alanı' olarak işli arsada otel yapılması durumunda emsal: 0.50, 3 kat olarak inşa edilebilecek. Belediye encümeni aracılığı ile satışı gerçekleştirilecek arsada Tatil Köyü yapılması durumunda ise emsal: 0.30, 2 kata düşüyor. Söz konusu parsel, 1254 ada 1 parsel ile 87 ada 19 parsel ile beraber yapılaşabiliyor. 6 Mart tarihinde satışa sunulacak olan üçüncü arsa ise diğerleri gibi Sığacık Mahallesi'nde yer alıyor. Mülkiyeti Seferihisar Belediyesi'ne ait arsa, 1259 ada 1 parselde bulunuyor. 403,56 metrekare yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmaz 3. derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde bulunuyor. Emsal: 0.30 2 kat. Turizm Tesis Alanı içerisinde kalan arsanın muhammen bedeli 262 bin lira olarak açıklandı.